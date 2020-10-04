Son dakika haber... Ürdün'de hükümet istifa etti
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Son dakika haber... Ürdün'de hükümet istifa etti

04.10.2020 00:49 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:52
Son dakika haber... Ürdün'de hükümet istifa etti

Son dakika haberler: Ürdün'de hükümet istifa etti.

Ürdün'de hükümet istifa etti. Kral 2. Abdullah, istifayı kabul ederek yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam etmesini kararlaştırdı.

Kraliyet divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği ve yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam etmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnameyle anayasanın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.

Kral Abdullah aynı gün iki kararname daha yayımlayarak önce Senatoyu feshetmiş ve ardından Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senatonun yeniden oluşturulduğunu ilan etmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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