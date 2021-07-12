Son dakika haber... Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı...
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Son dakika haber... Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı...

Son dakika haber... Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı...
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı çıktı.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası kararı çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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