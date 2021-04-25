Son dakika haber | Ürdün'de, Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi

Gelen son dakika haberine göre Ürdün'ün pek çok kentinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Ürdün'ün pek çok kentinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) çağrısına karşılık veren çok sayıda kişi güneydeki El-Asıme, Mean, Tafile ve El-Akabe, kuzeydoğudaki El-Mefrak ve kuzeydeki İrbid kentlerinde toplandı.

Filistinli mültecilerin bulunduğu İrbid mülteci kampındaki gösteriye katılanlar, silahları olmayan ve Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlileri desteklediklerini ifade etti.

Gösteride konuşma yapan İhvan yetkililerinden İbrahim el-Mensi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Kudüs'teki olaylarla ilgili "çekingen" bir Twitter attığını söyleyerek, Ürdün'ün Kudüs'te yaşananlar konusundaki tavrını eleştirdi.

Mensi, ülkesindeki siyasilere İsrail'le ilişkileri kesme ve başkent Amman'daki İsrail büyükelçiliğini kapatma çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan Kudüslülere karşı uyguladığı ihlaller konusunda uyarıda bulunarak, Kudüslülerin korunması için uluslararası camiaya çağrıda bulunmuştu.

İsrail polisi ramazanın başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al