Son dakika haber! Ünye'de vefat eden şehit babası Başaran son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber! Ünye'de vefat eden şehit babası Başaran son yolculuğuna uğurlandı

18.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:12
Son dakika haber! Ünye'de vefat eden şehit babası Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Ünye ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Ahmet Başaran'ın cenazesi toprağa verildi.

Ünye ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Ahmet Başaran'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Piyade Er Hüseyin Başaran'ın babası Ahmet Başaran (86), tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

Başaran'ın cenazesi, Merkez Büyük Cami'nde kılınan namazın ardından Günpınarı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez ve İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Buldukoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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