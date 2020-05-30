Son dakika haber... Ünye'de altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları sürüyor Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde iki caddede altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki caddede altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 20 Temmuz ve Cengiz Topel caddelerindeki çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, iki caddenin de her yağmurda su baskınına maruz kaldığını belirtti. Bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla altyapıyı adeta sil baştan yenileyerek sıcak asfalt çalışması başlattıklarını vurgulayan Güler, şu değerlendirmede bulundu: "Burası yaklaşık 1 kilometrelik Ünye'nin merkezi konumunda bulunan yer. Burada yaptığımız çalışmalarla caddelerimizi çağdaş bir altyapıya ve sıcak asfalta kavuşturacağız. İlimiz genelinde ekiplerimiz 272 noktada çalışmalarına devam ediyor. Ordu'yu adeta şantiye haline getirdik." Güler, salgın sürecini bu işleri tamamlamak için fırsat bilerek gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Kaynak: AA