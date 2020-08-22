Son dakika haber! Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın
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Son dakika haber! Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın

Son dakika habere göre Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın Yerleşim yerlerine yakın yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

22.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:31

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın

Yerleşim yerlerine yakın yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İZMİR - Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme şehir merkezindeki Karadağ'da, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yangın biranda büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, 2 helikopter ve 3 arazözle havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, Çeşme Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangının, evlere ve çamlık alanda bulunan Anadolu Lisesi'ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

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Son dakika haber! Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yangın

Kaynak: İHA

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