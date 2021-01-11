Son dakika haber! Ünlü Sanatçı Yücel Arzen, ormanlar için söyledi
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Son dakika haber! Ünlü Sanatçı Yücel Arzen, ormanlar için söyledi

11.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:15
Son dakika haber! Ünlü Sanatçı Yücel Arzen, ormanlar için söyledi

Son dakika haberi... ÜNLÜ müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, söz ve bestesini kendisi hazırladığı 'Yeşil Vatan Türkiye' parçasını çocuk ve gençlerle birlikte seslendirdi.

ÜNLÜ müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, söz ve bestesini kendisi hazırladığı 'Yeşil Vatan Türkiye' parçasını çocuk ve gençlerle birlikte seslendirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğan bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerle de yer aldığı projelerine yenisini ekledi. Söz ve bestesi Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden olan Yücel Arzen'e ait olan 'Yeşil Vatan Türkiye' şarkısı ormanların değerinin bilinmesi, korunması ve Türkiye'nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu'nda yapılan video klipte Arzen'e, çocuklar ve gençler de eşlik etti. İstanbul, Antalya ve Konya gibi değişik illerde ve farklı mekanlarda çekimleri yapılan klip OGM sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören şarkı kısa sürece binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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