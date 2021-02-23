Son dakika haber... Ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. ABD medyası, ünlü golfçünün bacaklarından yaralandığı ve kaldırıldığını hastanede ameliyata alındığını duyurdu. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı