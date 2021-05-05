Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, hayatını kaybetti

Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ünlü edebiyatçılarından Emine Işınsu, hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ünlü edebiyatçılarından Emine Işınsu, hayatını kaybetti. Işunsu'nun vefat haberini eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim" açıklamasıyla duyurdu.

Ünlü Edebiyatçı, Emine Işınsu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, bir dönem Töre dergisini çıkarmış dönemin gençliği üzerinde önemli etkisi olmuştu.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars'ta dünyaya gelen Işınsu'nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, Işınsu'nun, "Bir Yürek Satıldı oyunu, Küçük Dünya romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT'de yayınlanmıştı.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:28:44. #1.14#

title