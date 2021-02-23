Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti

23.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:59
Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde uykuda kalp krizinden hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Tunalıoğlu (21), gözyaşları içinde toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde uykuda kalp krizinden hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Tunalıoğlu (21), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Habip-Raziye Tunalıoğlu çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Tunalıoğlu, dün yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopside, Mehmet Tunlıoğlu'nun kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tunalıoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından bugün yakınlarınca teslim alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akça Camisi'ne getirildi. Sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen cenaze törenine Tunalıoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Mehmet Tunalıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Buldan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Celal Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri 1. Sınıf Öğrencisi Tunalıoğlu'nun uygulanan uzaktan eğitim nedeniyle ailesinin yanında olduğu öğrenildi.

 


Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti
Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti
Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti
Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti
Son dakika haber | Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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