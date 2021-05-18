Son dakika haber! Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası
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Son dakika haber! Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası

Son dakika haber! Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Fener Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç. (19), odasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle otele gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamadı.

Havva Nur Ç'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kızın cenazesi, Uncalı Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay sonrası yaptığı çalışmada, genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile aynı odada kaldığını belirledi.

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D, ifadelerinde, "şeker" diye tabir edilen uyuşturucu maddeden kullandıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O.Ş ve M.D, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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