Son dakika haber! Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

21.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:56

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A'nın işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Son dakika haber! Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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