Son dakika haber: UNIDO ve KKTC ile imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haber: UNIDO ve KKTC ile imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haber: UNIDO ve KKTC ile imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Şubat 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 15 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllık dönem için uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Gazetede, Türkiye ile KKTC arasında 24 Haziran'da imzalanan kredi anlaşması da yer aldı. Anlaşmaya göre Türkiye'nin, KKTC'ye 500 milyon dolar kredi sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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