Son dakika haber... UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir
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Son dakika haber... UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir

Son dakika haber... UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karayip ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yetersiz beslenen çocukların sayısının iki kattan fazla artmasının beklendiği bildirildi.

Karayip ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yetersiz beslenen çocukların sayısının iki kattan fazla artmasının beklendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporuna göre, ülkede 2020'de "şiddetli akut yetersiz beslenme"den muzdarip 5 yaş altı çocuk sayısı yaklaşık 41 bin iken, bu yıl 86 bini aşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yalnızca "akut yetersiz beslenme"den muzdarip 5 yaş altı çocukların sayısının ise 134 binden 217 bine çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu Haiti'de 1,9 milyonu çocuk toplam 4,4 milyon kişi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

UNICEF Latin Amerika ve Karayipler Bölge Direktörü Jean Gough, raporla ilgili yaptığı açıklamada, Haiti'ye yaptığı bir haftalık ziyarette krizin boyutuna tanıklık ettiğini belirterek "Çok sayıda çocuğun yetersiz beslenmeden hastalandığını üzülerek gördüm. Bunlardan bazıları zamanında tedavi edilmezlerse iyileşemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Çocukların aşılanma oranı azaldı

Ülkede ayrıca Kovid-19 salgınının sağlık sisteminde yarattığı yoğunluk nedeniyle çocukların aşılanma oranı yüzde 44'ten yüzde 28'e gerilediğini kaydeden yetkililer, bunun difteri vakalarını artırdığı ve bu yıl kızamık salgını çıkmasının beklendiğini belirtti.

Yetkililer, aşılanamayan çocukların yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

UNICEF bu yıl Haiti'deki insani yardımlar için 49 milyon dolarlık bütçeye gereksinim duyuyor. Henüz küçük bir bölümü için üye ülkelerden bağış taahhüdü alınabilen bütçenin 5,2 milyon dolarının gıda yardımlarına, 4,9 milyonunun ise çocukların aşılanmasına ayrılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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