Son dakika haber... Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti
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Son dakika haber... Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

07.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:04
Son dakika haber... Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır. Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Burak Öğür, TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında İzmir ekibi Altay'ın kalesini korumuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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