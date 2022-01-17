Son dakika haber... Ümraniyespor'dan öğrencilere bedava bilet

Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor, iç saha maçlarında öğrencilere bedava bilet verileceğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor, iç saha maçlarında öğrencilere bedava bilet verileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takvimine uygunluk sağlayan ve Passolig Kartı sahibi öğrenciler, müsabaka günü stat gişesinden öğrenci belgesi ibraz ederek kartlarına bedava bilet yükletebilecek.