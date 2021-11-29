Son dakika haber | Ümraniye'deki soygun girişiminde kuyumcu silahla yaralandı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kuyumcu, iş yerini soymaya çalışan şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre İkbal Caddesi'nde kuyumcu olan Menderes Ç. iş yerini soymak için içeri giren silahlı şüphelilerle arbede yaşadı.

Yaşanan arbedede kuyumcu silahla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerinde bulunan ve şüphelilerin kaçtığını gören bir kişi, kendi aracıyla takip ettiği zanlılardan birini yakalayarak polise teslim etti.

Kuyumcu Menderes Ç. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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