Son dakika haber... Ümraniye'de zincirleme kaza kamerada
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Son dakika haber... Ümraniye'de zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberi... Ümraniye'de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı.

Son dakika haber... Ümraniye'de zincirleme kaza kamerada
20.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:22

Ümraniye'de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADZ 185 plakalı hafif ticari araç trafikte seyir halindeyken, plakası henüz belirlemeyen otomobilin yavaşlaması sonucu otomobile çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçti. 06 ADZ 185 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 34 DS 9673 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte hızlı ilerleyen hafif ticari araç önünde olan otomobilin yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapıldıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçiyor. Araç, karşı şeritten gelen bir araca çarptıktan sonra park halinde olan başka bir araca çarparak duruyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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