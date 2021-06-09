Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla dumanların sardığı sitede bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, saat 08.20 şuralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan Meydan Evleri Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm siteyi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri site otoparkında yanan bir araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonrasında vatandaşları dumandan etkilenmemesi için tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayın görgü tanıklarından olup yangına ilk başta müdahale eden bir site sakini ise, "Yangın çıktığında haber ettiler biz de hemen yangın tüpleri ile müdahale ettik. Bizim gördüğümüzde bir araba yanıyordu. Dumandan çok bir şey göremedik" diye konuştu.

(Mehmet Kurt - Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler
Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Ümraniye'de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:24:43. #1.14#

title