ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI
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ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-KameraMurat KORKMAZ İSTANBUL DHAÜmraniye'de park halinde bulunan bir servis midibüsünde yangın çıktı.

Haber-KameraMurat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de park halinde bulunan bir servis midibüsünde yangın çıktı. Midibüsün motor kısmında çıktığı belirtilen yangına önce vatandaşlar sonra da itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Adem Yavuz Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde park halinde bulunan servis midibüsünde akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Servis midibüsünün motor kısmında başlayan yangına önce vatandaşlar müdahale etti. Ellerinde hortum ve kovalarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, itfaiye olay yerine ulaşıncaya kadar yangını söndürmeye çalıştı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüste hasar oluştu.

ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDE OLAN SERVİS MİDİBÜSÜ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 21:46:39. #1.16#
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