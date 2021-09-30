Son dakika haber | Ümraniye'de merdivenli sokağa giren aracın takla atması güvenlik kameralarına yansıdı
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücünün aracıyla takla atması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücünün aracıyla takla atması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, seyir halindeki 41 EJ 310 plakalı aracın, sağ taraftaki Başak Sokak'a yönelmesi ve sürücüsünün fark etmediği merdivenlerden yuvarlanması yer alıyor.
Cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücü Osman Karaoğlan, kazada yara almadan kurtulmuştu.
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri