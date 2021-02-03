Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
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Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada

03.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:28
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada

ÜMRANİYE'de, sürücüsünün kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, otomobile çarptı.

ÜMRANİYE'de, sürücüsünün kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, kasksız olduğu ileri sürülen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ve üzerinde iki kişinin olduğu 63 K 3579 plakalı motosiklet, 34 ACJ 900 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet ile üzerindeki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yola şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, motosiklette kasksız yolculuk yaptığı ileri sürülen K.K(35)'nın başını yere çarparak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından K.K'nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Kazayı gören Nihat Demir "Işık yanmasına rağmen motor yukarıdan geliyordu. Öndekinde kask vardı. Arkasındakinde kask yoktu. Kırmızıdan geldi geçti. Otomobil biraz hızlıydı. Hızlı olduğu için motosiklet vurdu. İkisi de yere çakıldı." dedi.Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin üzerinde olduğu motosikletin yolda ilerlediği ve akan trafikteki otomobile çarptığı görülüyor. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- İstanbul
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada
Ümraniye'de kazada motosikletteki kişi öldü; kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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