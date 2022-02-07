Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

AA, Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Site Mahallesi Karanfil Sokak'taki site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 konteynere sıçrayan yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle konteynerler kullanılamaz hale geldi.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title