ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI

ÜMRANİYE'de buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı. Kaza anı cep telefon kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Parseller Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcuları tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise, otobüsün kaydığı yerde tuzlama yaptı. Sokakta yan dönerek yolu kapatan İETT otobüsü, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Otobüs sürücüsü Yücel Ünlü, Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı dedi.

Kazayı gören Ahmet Hakan Doğan, Otobüs sokağın başından aşağı doğru ilerliyordu. Yolda buzlanmadan dolayı ilerlerken, otobüsün tekerleri kitlendi. Otobüs kaymaya başladı. Ben de o sırada cep telefonun kamerasıyla kayıt ettim. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaş yoktu. Otobüs önce park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durdu. Otobüsün ön camında hasar oluştu şeklinde konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün sokakta kayarak yaptığı kaza bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsü sokak üzerinde kayarak önce bir otomobile çarpıyor. Kaymaya devam eden İETT otobüsü aydınlatma direğine çarparak duruyor.