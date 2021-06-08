Son dakika haber... Ümraniye'de hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
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Son dakika haber... Ümraniye'de hayvan ambulansı hayat kurtarıyor

Son dakika haber... Ümraniye'de hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Ümraniye Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi gelen ihbarlar doğrultusunda kısa sürede verilen adrese intikal ederek, ilçedeki hasta ve bakıma muhtaç tüm sokak hayvanlarını tam donanımlı hayvan ambulansıyla rehabilitasyon merkezine getiriyor.

Ümraniye Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi gelen ihbarlar doğrultusunda kısa sürede verilen adrese intikal ederek, ilçedeki hasta ve bakıma muhtaç tüm sokak hayvanlarını tam donanımlı hayvan ambulansıyla rehabilitasyon merkezine getiriyor.

Sokak hayvanları için her fırsatta önemli çalışmalara imza atan ve ilçe sınırları dahilinde yer alan tüm hayvanların sağlığıyla yakından ilgilenen Ümraniye Belediyesi, bünyesinde bulunan Veterinerlik Hizmetleri Birimi ile de göz dolduruyor.

Çeşitli nedenlerle sağlığını yitirmiş ve bakıma muhtaç olan minik dostlar, Hekimbaşı'nda bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından muayene edilerek iyileştiriliyor. Teknolojik imkanlarla donatılmış olan klinikte her türlü hayvanın tedavisi, bakımı ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor.

Çözüm Merkezi'nin 444 9 822 numaralı telefonundan ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla gelen ihbarları değerlendiren Veterinerlik Hizmetleri Ekipleri, tam donanımlı hayvan ambulansıyla en kısa sürede verilen adrese intikal ederek, hasta ya da yaralı hayvanları rehabilitasyon merkezine getiriyor.

Yapılan tetkiklerin ardından tedavisi gerçekleştirilen hayvanlar iyileşmelerinin ardından, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca alındıkları yere bırakılıyor. Ekipler ayrıca gerçekleştirdikleri rutin kontrollerde de hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ediyor. - İSTANBUL

Son dakika haber... Ümraniye'de hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
Son dakika haber... Ümraniye'de hayvan ambulansı hayat kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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