Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

29.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:01

Gelen son dakika haberine göre Ümraniye aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Ümraniye aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Honda markalı 41 AFY 644 plakalı otomobiliyle seyreden Gündüz Azizoğlu aşırı hız sonucu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı - İSTANBUL

Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Silah Erkek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 23:03:01. #1.14#
title