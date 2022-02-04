Son dakika haber! Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı (3)

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.