Son dakika haber | Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi
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Son dakika haber | Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

26.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:34
Son dakika haber | Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında Umman Körfezi'nde patlama meydana geldiği, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında Umman Körfezi'nde patlama meydana geldiği, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

AP'nin geçtiği habere göre, Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Haberde, Birleşik Krallıklar Deniz Ticaret Operasyonu'nun verdiği bilgiye göre, mürettebat arasında can kaybı yaşanmadığı, geminin de güvende olduğu kaydedildi.

Patlama nedeniyle geminin en yakın limana doğru hareket ettiği aktarılan haberde, Umman Körfezi'nde 2019'da da birçok patlamanın yaşandığına işaret edildi.

Haberde ayrıca, Birleşmiş Milletler gemi tanımlama verilerine göre, Bahama bayraklı "MV Helios Ray" gemisinin Tel Aviv merkezli "Ray Shipping" firmasına ait olduğu ifade edildi.

"Ray Shipping" firmasının kurucusu Abraham Ungar, İsrail'in en zengin kişileri arasında yer alıyor.

Umman Körfezi'nde, 2019'da da tanker ve yük gemilerinin geçişi sırasında bir dizi patlama meydana gelmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların arkasında İran'ın yer aldığını savunmuş, Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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