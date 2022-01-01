Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Umman'daki tropik kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Umman emniyetinden yüzbaşı Munir bin Muhammed Al Sinan, Umman resmi ajansı ONA'ya yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta başlayan ve ülke genelinde etkili olan tropikal kasırganın gelecek çarşamba gününe kadar etkili olacağını söyledi.

Sinan, şiddetli kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 6 kişinin öldüğünü ifade etti.

Sivil Havacılık Kurumu da halka tehlikeli yerlerden, suyun toplanma alanı ve vadilerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Umman Körfezi'nde 4 Ekim 2021'de etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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