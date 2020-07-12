Son dakika haber! Umman'da son 24 saatte 1318 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre Umman'da son 24 saatte 1318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 56 bin 15'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1318 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 56 bin 15'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak toplamda 257'ye çıktı.

Kaynak: DHA