Son dakika haber | Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Son dakika haber | Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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