Son dakika haber: Uluslararası yatırım açığı 385.9 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.8 milyar dolardan, Kasım sonunda 385.9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.8 milyar dolardan, Kasım sonunda 385.9 milyar dolara yükseldi.

UYP verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.7 azalışla 228.6 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 2.6 artışla 614.5 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar alt kalemlerinden rezerv varlıklar aynı dönemde yüzde 21.8 azalışla 82.7 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4.6 azalışla 90.7 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6.9 azalışla 44.2 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar, sermaye ve diğer sermaye piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 20.5 artışla 197.1 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı