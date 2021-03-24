Son dakika haber: Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

24.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:41
Son dakika haber: Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5 kişi yakalandı.

Uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5 kişi yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuveyt merkezli bir bankanın, Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş birlikçilerinin kurumsal hesaplarına 25 milyon avro ile 17 milyon dolar gönderdiği, ancak bu transferlerin dışında Türkiye'deki kurumsal firmanın hesabına havale edilen 519 bin 140 avronun bilgileri dışında aktarıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin, bankanın bilişim sistemine girerek 519 bin 140 avroyu Türkiye'deki söz konusu firmanın hesabına havale ettiğini ve gayrimenkul almaya çalıştığını belirledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 5'ini yakaladı.

Zanlılardan 3'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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