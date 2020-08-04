Son dakika haber: Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek
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Son dakika haber: Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek

Son dakika haberi... Uluslararası İzmir Film Festivali'nin 22-26 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Son dakika haber: Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek
04.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:22

Uluslararası İzmir Film Festivali'nin 22-26 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Festivalin genel koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018'den bu yana düzenlenen festival, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

Vizyona giren her filmin doğal aday olduğu festival kapsamında eserler, İzmir'in 30 ilçesinde açık hava gösterimleri ile seyirciyle buluşacak. Festivale bu yıl, televizyon dizileri ile dijital yapımlar da dahil edilecek.

Festival sürecinde en iyi eserler, internet sitesi üzerinden yapılacak noter onaylı halk oylamasıyla belirlenecek. Dereceye girenlere, "Altın Artemis Ödül"ü verilecek.

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Kaynak: AA

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