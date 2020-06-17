Son dakika haber | Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi: "Yeni Yurtlar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi: "Yeni Yurtlar"

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde özel bir seçki hazırlandı.

Son dakika haber | Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi:
17.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:07

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde özel bir seçki hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival kapsamında uzun metraj 8 film "Yeni Yurtlar" seçkisiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Seçkide, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan mültecilerin "Yeni Yurtlar"ına uzanan yolculukları, hayat mücadeleleri, eski alışkanlıkları ve özlemlerini anlatan filmler yer alıyor

Hakan Aytekin'in yönettiği "Enstantane", yaklaşık 40 yıl önce Mardin İdil'de 18 Süryani'nin yer aldığı bir fotoğraf karesi, bir enstantaneden yola çıkarak Süryaniler arasındaki uluslararası göçü "gidenler" ve "kalanlar" bağlamında ele alıyor.

Ümran Safter "Umudun Kanadında" adlı yapım, DEAŞ saldırıları nedeniyle Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışırken bindikleri botları batan biri çocuk, 5 Iraklı mültecinin 4 yıla yayılan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Dimitri Petrovic ve Maxime Jennes'in yönetmenliğinde çekilen "Dönüş Yolu"nda, unutulan binlerce göçmenin yaşadıkları, Iraklı Hüseyin'in Brüksel'den Atina'ya uzanan zorlu yolculuğunda gözler önüne seriliyor.

Yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'un üstlendiği "Ben Senim", kendisi, annesi ve nişanlısı için daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya göç etmeye çalışan Masoud'u merkezine alarak, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan savaş mağduru insanların hikayesine odaklanıyor.

Ödüllü filmler de seçkide yer alıyor

Yönetmen koltuğunda Maria Lafi'nin oturduğu, birçok festivalde ödül alan "Patlama", bir patlama neticesinde değişen hayatları, Rena Lusin Bitmez'in ödüllü filmi "Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?" de İstanbul'a göç eden Ermeni bir ailenin tüm zorluklara rağmen çocuklarına eğitim vermek istemesini anlatıyor.

Teboho Edkins'in yönettiği "Yamyamlık Günleri" asimilasyon meselesini, Efrat Shalom Danon ile Gili Danon'ın yönettiği "Normal Bir Hayat" ise biri Tel Aviv biri Berlin'de yaşayan ve sığınma talebi olan iki mültecinin yaşadıklarına odaklanıyor.

Filmleri çevrim içi olarak ücretsiz izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olunması ve rezervasyon yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Hekim abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Hekim abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Yasmin Erbil Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Trabzonspor Galatasaray Emre Belözoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Uluslararası Göç Filmleri Festivali Özel Seçkisi: "Yeni Yurtlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:09:54. #1.15#
title