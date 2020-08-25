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Son dakika haber: Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 4 madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Son dakika haber: Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 4 madalya kazandı
25.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:29

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu sene Japonya'da yapılması planlanan 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa çevrim içi olarak düzenlendi. Bu kapsamda yapılan sınav, 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Burada Türkiye'yi temsil eden Anıl Deniz Yılmaz (İzmir Fen Lisesi), Gencay Kaan Polat (Ankara Fen Lisesi), Yiğit Can Ateş (İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi) gümüş madalya, Ali Berdan Tüney (Şanlıurfa Saraç İlgi Okulları Fen Lisesi) bronz madalya kazandı.

Kovid-19 dönemindeki hazırlık sürecini çevrim içi olarak sürdüren milli takım, en son hazırlıklarını sınava girecekleri yer olan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde tamamladı.

TÜBİTAK'ın açıklamasında, "Başarılarıyla bizlere art arda gurur yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrencilerle bir araya gelmişti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 8 Ağustos'ta Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım öğrencileriyle TÜBİTAK TÜSSİDE tesislerindeki hazırlık kampında bir araya gelmiş ve Türkiye'nin başarılı olacağına inandığını belirtmişti.

Mandal, olimpiyatlara katılmanın önemine dikkati çekerek, "Madalya alsanız da almasanız da bu olimpiyatlara katılarak zaten bir fark yarattınız. Gelecekte daha başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Geleceğe meydan okuyun. Daha iyi ve sürdürülebilir yarınlar oluşturmak için biyoloji bilginize meydan okuyun." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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