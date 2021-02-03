Son dakika haber: Uluslararası Af Örgütü, aktivistleri Mısırlı kadın gazetecinin serbest bırakılması için kampanya başlatmaya çağırdı

Son dakika haber... Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da "terör örgütüne katıldığı" iddiasıyla tutuklu bulunan kadın gazeteci Sulafe Mecdi'nin (34) serbest bırakılması için aktivistlere kampanya başlatma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da "terör örgütüne katıldığı" iddiasıyla tutuklu bulunan kadın gazeteci Sulafe Mecdi'nin (34) serbest bırakılması için aktivistlere kampanya başlatma çağrısı yaptı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Mecdi'nin sadece gazetecilik çalışmaları ve insan hakları ihlalleri mağdurlarını savunduğu için gözaltına alınan bir düşünce mahkumu olduğu belirtildi.

Açıklamada, insan hakları aktivistleri, Mecdi ile beraberinde tutuklanan eşi Husam es-Sayyad ve arkadaşı Muhammed Salah'ın derhal serbest bırakılması için Mısır Başsavcısı Hamade es-Savi'ye başvuruda bulunmaya çağrıldı.

Örgüt ayrıca Mısır makamlarından, ülkedeki tüm gazetecileri ve düşünce mahkumlarını şartsız serbest bırakmasını istedi.

Bazı yayın organları ve sosyal medyada Mecdi'nin ülkenin kuzeyindeki El-Kanatıra Kadın Tutukevi'nde şiddet ve tacize maruz kaldığına ilişkin haberler yer almış, İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Mısır makamları, gazeteci Mecdi, fotoğrafçı eşi Sayyad ve arkadaşları Salah'ı "terör örgütüne katılmak ve medyayı kötüye kullanmak" gibi suçlamalarla Kasım 2019'da gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy