Son dakika haber | Uluslararası Adalet Divanı, Kenya-Somali deniz sınırı davasında kararını gelecek ay açıklayacak
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Somali ve Kenya arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada kararı 12 Ekim'de açıklayacağı bildirildi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Somali ve Kenya arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada kararı 12 Ekim'de açıklayacağı bildirildi.
Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled, Twitter hesabından, uzun süredir beklenen kararın 12 Ekim'de açıklanacağını duyurdu.
Kenya ve Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması martta görülmeye başlanmıştı. Dava daha önce Kenya'nın talebi üzerine defalarca ertelenmişti.
İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.
Somali, Kenya'nın "hak iddiaları" üzerine konuyu 2014'te UAD'ye taşımıştı.
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri