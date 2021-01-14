Son dakika haber! Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti
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Son dakika haber! Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti

14.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:04
Son dakika haber! Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti

Son dakika haberler... Ulusal Süt Konseyi Başkanı Muhittin Özder ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Muhittin Özder ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette, kalite esaslı ve pariteye göre fiyatlama, çiğ sütte mevsimsel arz-talep dengesi gibi süt sektörünün güncel konuları ele alındı.

Çiğ süt tavsiye fiyatının belirlenme çalışmalarının önceki dönemlerde olduğu gibi Konsey çatısı altında olması gerektiği Bakan Pakdemirli'ye iletilirken, Konsey yetkilileri, kalite bazlı çiğ süt fiyatlama modelinin de hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsey Başkanı Özder, süt sektörünün çok dinamik olduğunu belirterek, "Maliyetlerdeki ani değişiklilere, arz ve talepte oluşabilecek dalgalanmalara hızlı müdahale edilmesi gerekir. Ulusal Süt Konseyi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Bakanımıza ifade ettik. Sorunların çözüm yolları konusunda kendisi ile aynı noktada olduğumuzu görmek bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da olduğu gibi sütün sınıflandırılması ve kaliteye göre fiyatlandırma modeline geçilmesi konularının da ziyarette ele alındığını kaydeden Özder, Bakanlığın bu konudaki çalışmalarının önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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