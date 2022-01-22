Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de Kovid-19 aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisine katılan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı.
İngiltere'de Kovid-19 aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisine katılan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı.