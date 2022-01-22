Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı - Haberler
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Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de Kovid-19 aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisine katılan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı.

İngiltere'de Kovid-19 aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisine katılan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı.

Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı

Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı

Son dakika haber... Ulusal Sağlık Servisi çalışanları önlüklerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya fırlattı

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

Başbakanlık, Protesto, England, Güncel, Haber

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