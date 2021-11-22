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Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber: Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda dehşet yaşandı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda dehşet yaşandı. 19 yaşındaki genç; konuşmak için gittiği ormanlık alanda husumetlisi tarafından 2 bacağından tabancayla vuruldu. Şüpheli taksiye binerek kaçtı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, geçmişten husumeti bulunduğu öğrenilen Berat Ö. 19 yaşındaki Mert G. (19) ile konuşmak için ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

Bir süre konuştuktan sonra tartışan ikili kavgaya tutuştu. Mert G.'yi (19) yere yatırarak etkisiz hale getiren Berat Ö. iddiaya göre babasını aradı. Bir süre babasıyla telefonla konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayı Mert G.'ye doğrulttu. 'Abin benim kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim" dedikten sonra 2 bacağına 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mert G. çığlık atarken, silahlı saldırgan Berat Ö. çağırdığı taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Mert G. (19) telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri genç adama ormanlık alanda ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

Son dakika haber! Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu

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