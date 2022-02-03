Son dakika haber... Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı - Haberler
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Son dakika haber... Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Ali Kamur - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı Uludağ'da etkili olan kar fırtınası kameralara yansıdı.

Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı

BURSA - Uludağ'da etkili olan kar fırtınası kameralara yansıdı.

Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan kar fırtınası gece boyu sürdü. Fırtına sonrası kar kalınlığı Uludağ'da 110 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Uludağ'da geceyi tatilcilerin otellerde geçirdiği öğrenilirken hava sıcaklığının eksi 13 derecelere kadar düştüğü öğrenildi

Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü Bursa için kar yağışı uyarısı yaptı

Saat 12: 00'dan gece 03: 00'a kadar süreceği tahmin edilen yağışla ilgili yapılan uyarıda "Yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber... Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı

Son dakika haber... Uludağ'da gece etkili olan kar fırtınası kameralara böyle yansıdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Güncel

Uludağ, Bursa, kar, Güncel, Haber

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