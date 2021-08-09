Son dakika haber... Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi

Son dakika haber... Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı mensupları tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı mensupları tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

Tercan Ülkü Ocakları Başkanı Hilmi Tuğrul Özelgül ve beraberindeki teşkilat mensupları, şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 2016 yılında Erzurum'da başına buz düşmesi sonucu şehit olan Ferhat Erseçen'in baba ocağını ziyaret eden ülkücü gençler, şehit babası Mustafa Erseçen'e Türk bayrağı hediye edip dualarla şehitleri yad ettiler.

Daha sonra 2018 yılında Hakkari Çukurca'da şehit düşen uzman çavuş Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret eden gençler, şehit babası Ahmet Bayracı'nın hayır dualarını aldılar. Şehit babası Ahmet Bayracı'ya Türk bayrağı hediye eden ülkücü gençler, şehit ailelerine belirli aralıklarla ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydettiler. - ERZİNCAN

Son dakika haber... Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ümit Dündar Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:04:56. #1.16#

title