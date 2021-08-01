Son dakika haber | Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Son dakika ekonomi haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur