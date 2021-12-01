Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeline lisansüstü eğitim fırsatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeline lisansüstü eğitim fırsatı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında, bakanlık personelinin lisansüstü eğitim almaları için ek kontenjan açılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, gerekli şartları taşıyan bakanlık çalışanlarının lisansüstü eğitim alabilmesi için ek kontenjan imkanı sağlayacak ' Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. İmza töreninde konuşan Rektör Yıldız, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, "Ulaştırma Bakanlığı'mızın merkez teşkilatındaki çalışan personellerine lisansüstü eğitim vermeyi planlıyoruz. Bugün imzalayacağımız ikili protokol çerçevesinde gerekli şartları taşıyan çalışanlar özel yüksek lisans kontenjanı vereceğiz. O kontenjan dahilinde personelin yüksek lisans ve doktorlarını tamamlamış olacağız" dedi.

Üniversitelerin bugünkü birikime ortak olmasının ve yol göstermesinin önemli olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bizim bütün şantiyelerimiz aslında okul gibi. Özellikle mühendislik eğitimi almış arkadaşlarımız bizim şantiyeleri bir okul gibi kullanabilirler. Staj imkanları sağlayabiliriz. Üniversite sonrası bizim yetişmiş elemana ihtiyacımız var. İnşallah bu iş birliği bunlara vesile olacak. Daha da artmasını sağlayacaktır" dedi.