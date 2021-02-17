Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak."
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Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak."

17.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:40
Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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