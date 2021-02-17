Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak."
17.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:40
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal