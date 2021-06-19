Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik açıdan önemli bir merkez olması için gece gündüz alın teri döktüklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik açıdan önemli bir merkez olması için gece gündüz alın teri döktüklerini söyledi.

Isparta-Burdur Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunan Karaismailoğlu, iki güzel şehir arasındaki kara yolu mesafesinin çok daha kısalacağını belirtti.

Ülke genelindeki yatırımlardan Isparta ve Burdur'un da hak ettikleri payı aldığını belirten Karaismailoğlu AK Parti hükümetleri dönemlerinde ulaşım ve haberleşmede Isparta'ya 3 milyar 325 milyon, Burdur'a ise 2 milyar 871 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, AK Parti öncesinde bozuk, tek şeritli, tasarruftan uzak yollardan bu günlere gelindiğine işaret etti.

Isparta'da bölünmüş yol uzunluğunu 226 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, 4 kara yolu projesinin devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Burdur'da da bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye çıkardıklarını 6 kara yolu projesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Günübirlik kısır tartışmaları bırakıp, ülkenin kalkınmasına yoğunlaştık"

Milletin konforunu ve güvenli yolculuğunu düşünerek 19 yılda Türkiye'nin yollarını en üst seviyelere getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Isparta-Burdur Dostluk Yolu, iki güzide şehrimiz arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indirecek. Projemizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 metre uzunluğunda bir viyadükle yolumuz bölünmüş yol standardında olacak. Bu yıl tamamlayacağımız yolumuzun hizmete girmesiyle sağlanacak zamandan ve akaryakıttan tasarruf yıllık toplam 25 milyon 704 bin lira olacak." diye konuştu.

Hizmete açtıkları bölünmüş yollar ve otoyolların bölgelerin üretim, istihdam, ticaret, sanat ve kültürel yönden kalkınmalarına ciddi katkılar sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak günübirlik kısır tartışmaları bırakıp, tüm ilgi, bilgi ve gayretlerini ülkenin kalkınmasına yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, "Lojistik bir süper güç olmak ve memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak için gece gündüz alın teri döküyoruz. Dostluk yoluyla iki kardeş şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da perçinlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki, hizmet kervanımız sizlerin desteği ile yoluna devam ediyor. Dostluk Yolu'muzun açılışında buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Burdur'a hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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