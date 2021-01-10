Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:18
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan "sözde" ifadesini kınadığını belirterek, "Sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan "sözde" ifadesini kınadığını belirterek, "Sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan 'sözde' ifadesini kınıyor, sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özge Özder Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 22:29:30. #1.14#
title