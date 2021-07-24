Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
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Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Artvin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Arhavi ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çöken yolu inceledi.

Daha sonra Ortacalar köyünün bulunduğu bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ortacalar yakınlarındaki 18. yüzyılda yaptırılmış Çiftekemer Köprüleri'nde sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti.

Selin etkili olduğu alanlardaki vatandaşlarla da görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, ardından Murgul ilçesini ziyaret etti.

Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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