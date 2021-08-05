Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı
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Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı

Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ilçede ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi çıkan ve yüksek sıcak, düşük nem, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Yangının büyük hasar oluşturduğu Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, vatandaşlara her konuda gereken desteğin sağlanacağını, yaraların sarılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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